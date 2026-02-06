Dimissioni Basile: che attesa a Messina, ci saranno soprese?

C’è tanta attesa a Messina per le comunicazioni del Sindaco Federico Basile attraverso una conferenza stampa che si terrà che si terrà domani, sabato 7 febbraio, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Nel corso dell’incontro dovrebbero essere comunicate le dimissioni da primo cittadino di Messina, le motivazioni e la ricandidatura. Ancora non è dato sapere se ci sarà Cateno De Luca, il grande regista di quanto sta avvenendo nella politica messinese e soprattutto all’interno della compagine amministrativa. Ci saranno delle sorprese? Con De Luca tutto è possibile e proprio pomeriggio, ci dovrebbe essere una riunione risolutiva con il sindaco in carica.

Cosa succederà in caso di dimissioni di Basile

Dopo che il sindaco Federico Basile protocollerà le dimissioni da sindaco di Messina, avrà 20 giorni per tornare indietro sulla decisione. In queste tre settimane le prerogative del primo cittadino resteranno intatte, successivamente sarà nominato un commissario che gestirà l’ente sino alle prossime comunali. Restano in carica sia il presidente del consiglio comunale e sia i consiglieri comunali. A meno di sorprese dell’ultimo minuto, lo scenario delle elezioni anticipate è sempre più vicini.