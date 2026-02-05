Messina: dimissioni Basile, sabato incontro a Palazzo Zanca

“Sabato 7 febbraio, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il Sindaco, Federico Basile, terrà una conferenza stampa. Nel corso dell’incontro, il Sindaco rivolgerà alcune comunicazioni alla città”. Questo è lo scarno comunicato divulgato dall’ufficio stampa del sindaco. Nel corso dell’incontro dovrebbero essere comunicate le dimissioni da primo cittadino di Messina, le motivazioni e la ricandidatura. Insomma, come avevamo anticipato ai primi di dicembre, si andrà, molto probabilmente, ad elezioni anticipate il prossimo 24 e 25 maggio con l’eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.

Le scadenze

Dopo che il sindaco Federico Basile protocollerà le dimissioni da sindaco di Messina, avrà 20 giorni per tornare indietro sulla decisione. In queste tre settimane le prerogative del primo cittadino resteranno intatte, successivamente sarà nominato un commissario che gestirà l’ente sino alle prossime comunali. Restano in carica sia il presidente del consiglio comunale e sia i consiglieri comunali.