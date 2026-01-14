Comunali Messina, De Luca sfoglia la margherita: rebus voto anticipato, centrodestra e centrosinistra in subbuglio

“Ovviamente, qualora questa scelta dovesse concretizzarsi non faremo mancare un contributo di idee ad arricchire percorsi programmatici e progettuali. Non si sottace, peraltro, la curiosità diffusa nei confronti del progetto di Ti Amo Sicilia che sembra stagliarsi all’orizzonte della politica regionale con innovativa capacità di metodo al di sopra dei partiti. La posizione assunta è stata comunicata all’on. Tommaso Calderone a cui resto legato ha profondo sentimento di stima e amicizia. Valuterò nelle prossime ore la possibilità di dimettermi dalla carica di vice coordinatore provinciale di Forza Italia, onde evitare che si possa generare equivoco sulla linea del partito e, precipuamente, del deputato Calderone”, conclude Duca.

Carlo Autru Ryolo candidato centrodestra?

Giorni fa Cateno De Luca aveva ufficializzato il candidato sindaco del centrodestra (ironia o verità?). “Mi è arrivato questo messaggio: ‘abbiamo il primo candidato Sindaco di Messina Avv. Carlo Autru Ryolo imposto al tavolo del centrodestra dall’on. Pino Galluzzo’. Spero che questa volta non ti facciano fuori come è capitato nel 2018 quando il centrodestra ha usato il tuo rispettabile nome per un periodo e poi è stato scelto Bramanti. Io tifo per Carlo”, evidenzia De Luca. Dopo questa comunicazione è partito un botta e risposta, durato giorni, con Nino Germanà, leader della Lega. “De Luca sa di perdere”, ha affermato il parlamentare leghista. La risposta del sindaco di Taormina: “lo sputtanerò definitamente. Andiamo avanti senza se e senza“.

Centrosinistra silente

Al momento, dalle parti del Pd e del centrosinistra, tutto tace. Non esiste una coalizione, non c’è un candidato sindaco, un leader e non è dato sapere se ci sono stati incontri. L’opposizione in consiglio comunale è stata dura in questi anni ma nella percezione esterna c’è poco o nulla. L’area progressista sembra spacciata se si dovesse votare nel 2026 ma potrebbe essere la stessa cosa anche se si votasse a scadenza naturale della legislatura.