Messina, rebus voto anticipato ed il nervosismo di Basile

Elezioni anticipate in primavera? Scadenza naturale nel 2027? C’è un clima caldo a Messina con una tensione palpabile tra i vari partiti politici, ormai in piena campagna elettorale, e tra i cittadini. Federico Basile, il sindaco di Sud chiama Nord, è nervosissimo: proprio in questi giorni dovrà decidere (lo farà lui o il leader politico De Luca?) se continuare o staccare la spina e votare, molto probabilmente, a fine maggio. Di solito, il primo cittadino, è calmo, tranquillo, non si scompone mai, ma l’altra sera, durante una trasmissione condotta dal Emilio Pintaldi, si è letteralmente scagliato contro il giornalista. Il motivo? Una semplicissima domanda sulle intenzioni per il futuro. Sui social, tanti attori politici, tutti oppositori dell’attuale amministrazione comunale, hanno solidarizzato con Pintaldi. Insomma, la situazione è al limite e da qui a poco ne sapremo sicuramente di più.

La provocazione di De Luca qualche mese fa

“La valutazione sull’andare al voto prima della fine della legislatura dipenderà solo dalla nostra decisione, non da cosa accadrà all’Assemblea Regionale Siciliana ed al Governo Schifani”, aveva detto Cateno De Luca in una conferenza stampa qualche mese fa. Il leader di Sud chiama Nord ha fatto anche una provocazione sfidando il consiglio comunale: “e se ci stancassimo di essere minoranza in consiglio comunale? A volte dobbiamo fare dieci consigli e numerose commissioni del cavolo per far passare i provvedimenti. La città ha bisogno di decisioni rapide”.

Ragionamenti in corso ma il tempo stringe

Premettendo che la legislatura scadrà nel 2027, il leader di Sud chiama Nord, nei suoi ragionamenti, molto probabilmente, vorrebbe approfittare della netta debolezza del centrodestra e del centrosinistra per blindare Federico Basile e la sua roccaforte elettorale andando subito al voto. Cateno De Luca potrebbe fare anche altri ragionamenti: evitare di andare al voto alle comunali di Messina insieme alle politiche ed eventualmente delle regionali. I pensieri sono tanti ma il tempo stringe e la decisione va presa in questi giorni.