Messina, Cateno De Luca: “entro qualche giorno decideremo sulle dimissioni di Basile”

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e “Ti Amo Sicilia”, svela la data entro la quale sarà comunicato ai cittadini “le ragioni del sì o del no alle dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile. Il tutto avverrà entro sabato prossimo”. E’ quanto è emerso nella trasmissione Scirocco di Rtp dove il sindaco di Taormina era ospite. Pochi minuti dopo, il presidente del consiglio comunale, Nello Pergolizzi, esponente di Sud chiama Nord, ha ammesso che ci sono “9 possibilità su 10 che si torni al voto in primavera”. Insomma, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, la città di Messina andrà al voto a fine maggio insieme a Reggio Calabria, Venezia ed altri comuni.

Cateno De Luca, nei suoi ragionamenti, vorrebbe approfittare della netta debolezza del centrodestra e del centrosinistra per blindare Federico Basile e la sua roccaforte elettorale anche in vista degli altri appuntamenti elettorali (regionali e politiche, evitando, tra l’altro, un eventuale election day). Poi esiste il problema della maggioranza in consiglio comunale: da tempo i gruppi che sostengono Basile sono netta minoranza ed ogni delibera passa solo grazie all'”aiutino” delle opposizioni. Insomma, ormai il dado è tratto ed ogni giorno della prossima settimana può essere quello giusto per Basile per protocollare le dimissioni.