Messina, il sindaco Basile si dimette? De Luca enigmatico: “non sento odore di elezioni ma il ragionamento è più ampio”

Elezioni anticipate in primavera? Scadenza naturale nel 2027? C’è un clima caldo a Messina con una tensione palpabile. Oggi, in conferenza stampa, il sindaco Federico Basile ed il leader Cateno De Luca hanno messo nuova carne al fuoco. Il primo cittadino di Taormina, dopo varie sollecitazioni, ha risposto: “non sento odore di elezioni oggi, ma questo non vuol dire che domani non ci saranno”. Poi schreza: “vedete il sindaco che sta stampando facs simili? Io lo vedo ancora impegnato a lavorare per la città di Messina”, evidenzia De Luca.

“Ismaele La Vardera e Vincenzo La Cava? Non sono un problema né il mio amico Ismaele, né mio compare Vincenzo. Eventualmente saranno loro che dovranno spiegare alla città che erano candidati con noi e oggi no, anche se non è detto che possano appoggiare Basile”, rimarca De Luca.