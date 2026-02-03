Messina, De Luca: “Germanà traditore, per colpa sua abbiamo camminato con il freno a mano tirato”

Il tempo stringe e da qui a qualche giorno, come ha assicurato Cateno De Luca, si deciderà sulle dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile che porterà alle elezioni anticipate in caso di risposta affermativa. E’ già tutto deciso? Probabilmente sì. Tutto fa pensare che si vada avanti sulla scelta del passo indietro di Basile per poi ricandidarsi a sindaco. Nella consueta conferenza stampa settimanale, il leader di Sud chiama Nord e “Ti amo Sicilia”, Cateno De Luca fa una riflessione forte contro Nino Germanà e di fatto fa un passettino avanti sulla questione delle dimissioni: “è un traditore, con la sua scelta di abbandonare la maggioranza ha fatto solo danni. Per colpa sua abbiamo camminato con il freno a mano tirato e con un andamento lento”.

“Quando si andrà al voto lo faremo con un monocolore e senza accordi con nessuno. Ho sbagliato, ho resuscitato Germanà e questo è stato il prezzo che abbiamo dovuto pagare”, rimarca De Luca. “La Lega ha raggiunto lo sbrramento alle comunali? Grazie a me, alcuni candidati li ho inseriti io, altrimenti non avrebbero avuto eletti”, conclude De Luca.