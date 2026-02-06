Messina, Russo sulle probabili dimissioni del sindaco Basile: “mesi di scenette e prese in giro dei messinesi”

“Basile convoca la stampa sabato mattina. Le dimissioni da sindaco finalmente arriveranno dopo mesi di scenette e prese in giro dei messinesi. Chissà se finalmente dirà alla città cosa pensa di sé e del suo operato come sindaco. Visto che per mesi è stato un vero e proprio ventriloquo politico di De Luca. Trattato come una “cosa” da fare e disfare a uso e consumo di De Luca senza che abbia mai aperto bocca.

Avrà finalmente il permesso politico di dire cose ne pensa?”, è quanto afferma Alessandro Russo, consigliere comunale di Messina del Partito Democratico.

“Dai, alla fine è solo il sindaco di Messina, praticamente uno che passa per caso dalla strada. Ammiro lo stomaco di ferro, il pelo sulla pancia da pelouche della Trudi che ci vuole per dover assistere allo stillicidio quotidiano sulle proprie attività politiche e sul proprio destino politico come se si guardasse una serie TV invece che la propria storia personale e politica”, conclude Russo.