Messina, De Luca sulle opposizioni: “chiedono al Sindaco Basile di non dimettersi ma uniti votano contro la città”

“Anche oggi i giornalisti mi hanno tempestato di telefonate per sapere cosa farà il Sindaco Federico Basile sabato prossimo: si dimetterà o non si dimetterà? Ognuno fa il proprio lavoro ed ognuno deve fare il proprio mestiere! L’unica certezza che c’è in questo momento è che il Sindaco Basile sabato alle ore 10:00 terrà una conferenza stampa per comunicare la sua decisione così la città saprà le motivazioni delle non dimissioni o le motivazioni delle dimissioni. Ad oggi il Sindaco Basile e la sua squadra hanno continuato a lavorare incessantemente senza sosta e senza esitazione”, è quanto afferma il leader di “Ti Amo Sicilia”, Cateno De Luca.

“L’unico nostro padrone è il popolo”

“Abbiamo assistito al “festival delle agitazioni” ed al “festival dei consigli non richiesti” ma quello che mi ha colpito di più è stata la corale ed unanime presa di posizione delle opposizioni di centro destra e centro sinistra in consiglio comunale: sindaco non devi dimetterti! Ma sono le stesse opposizioni che, pur su fronti opposti, colpiscono uniti l’amministrazione comunale e votano compatti contro la città!

Solo a Messina si può assistere ad un paradosso del genere: le opposizioni (oggi divenute maggioranza in consiglio comunale) che chiedono al sindaco (da due anni in minoranza) di non dimettersi. Noi siamo liberi e forti! Nessuno ci può tirare dalla giacca! Abbiamo un solo padrone: il popolo! Qualunque scelta sarà comunicata sarà una scelta fatta nell’interesse della città di Messina”, conclude De Luca.