Comunali Messina, come andarono le elezioni nel 2022 | DATI

Sabato sarà una giornata chiave per la politica messinese. Il sindaco Federico Basile, in una conferenza stampa a Palazzo Zanca, ufficializzerà la decisione se proseguire per l’ultimo anno di legislatura o dimettersi per andare al voto in primavera. Insomma, non una cosa di poco conto, non una scelta a cuor leggero, con Cateno De Luca che è sicuramente il grande regista di quanto sta avvenendo nel mondo politico cittadino. Le date (non ancora ufficiali) dell’eventuale voto anticipato? Il 24 e 25 maggio con l’eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.

Come andarono le elezioni nel 2022?

Federico Basile di Sud chiama Nord ha vinto le elezioni comunali a Messina del 2022 con il 45,5% dei consensi, al primo turno, succedendo a Cateno De Luca. Al secondo posto è arrivato Maurizio Croce del centrodestra con il 27,8%, al terzo posto Francesco De Domenico del centrosinistra con il 22,2%. Salvatore Totaro si è attestato al 2,2%, Gino Sturniolo all’1,6%.