Comunali Messina, come andarono le elezioni nel 2022 | DATI

Messina: sabato Federico Basile dovrebbe ufficializzare le dimissioni, vediamo come andò alle comunali del 2022

elezioni comunali messina 2022

Sabato sarà una giornata chiave per la politica messinese. Il sindaco Federico Basile, in una conferenza stampa a Palazzo Zanca, ufficializzerà la decisione se proseguire per l’ultimo anno di legislatura o dimettersi per andare al voto in primavera. Insomma, non una cosa di poco conto, non una scelta a cuor leggero, con Cateno De Luca che è sicuramente il grande regista di quanto sta avvenendo nel mondo politico cittadino. Le date (non ancora ufficiali) dell’eventuale voto anticipato? Il 24 e 25 maggio con l’eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.

Come andarono le elezioni nel 2022?

Federico Basile di Sud chiama Nord ha vinto le elezioni comunali a Messina del 2022 con il 45,5% dei consensi, al primo turno, succedendo a Cateno De Luca. Al secondo posto è arrivato Maurizio Croce del centrodestra con il 27,8%, al terzo posto Francesco De Domenico del centrosinistra con il 22,2%. Salvatore Totaro si è attestato al 2,2%, Gino Sturniolo all’1,6%.

 

