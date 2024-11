Domotek Volley-Sabaudia, Lazzaretto: “grande vittoria. Il pubblico? Reggio risponde presente”

StrettoWeb

Torna al successo la Domotek Volley che si sbarazza di Sabaudia in 3 set. Ottima la risposta di pubblico nonostante le contemporaneità con Reggina e Processione della Madonna. Enrico Lazzaretto analizza così la sfida nel post gara: “ce li aspettavamo agguerriti dopo la vittoria contro Gioia del Colle, siamo riusciti a tenergli testa. Sapevamo che avrebbero sbagliato poco, come hanno fatto, hanno lasciato giocare noi. Noi siamo stati lì, siamo stati bravi a non sbagliare, ad andare avanti. Io, personalmente, penso di aver sbagliato qualche palla di troppo nel primo set, però con l’aiuto dei compagni, stando uniti, siamo riusciti a tirar fuori una bella pallavolo.

La rimonta del secondo set? Riguardo ai 3 punti decisivi c’è dell’esperienza, non dico che non qua per questo ma un pochino anche sì. Siamo stati bravi a tenere mentalmente, abbiamo battuto molto bene, siamo riusciti a superarli.

Inizio gagliardo? Me lo aspettavo durante la preparazione. I ragazzi hanno qualità e lo stanno dimostrando durante la settimana, si impegnano per questi risultati alla domenica.

Il pubblico? Mi avevano accennato che forse ci sarebbe stato meno pubblico per la Reggina e la festa della Madonna, Reggio invece ha risposto molto bene. Sono contenti, ci piace quando vengono qua agguerriti a tifare“.

