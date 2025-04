StrettoWeb

Caos sulla Messina – Catania a causa di un incendio divampato all’interno di un bus nel tratto tra Giarre e Acireale. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento ma questo incidente ha provocato la congestione del traffico in direzione Messina. Per fortuna, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, tutti i passeggeri sono salvi e non hanno riportato nessuna ferita di rilievo. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso e per regolare l’immenso traffico.

Foto di repertorio

