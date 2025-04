Taormina, Siracusano: “con il Ponte sullo Stretto aumenteranno i turisti, governo pronto a dare una mano”

StrettoWeb

“Taormina è un luogo straordinario, una perla che tutto il mondo ci invidia, un modello d’eccellenza per il turismo, per la cultura, per la ricettività. È molto interessante l’incontro di oggi perché giudico estremamente intelligente coniugare insieme i temi del turismo e della sicurezza. Dove c’è maggior turismo c’è bisogno di più sicurezza, dove la sicurezza viene garantita con serietà e professionalità arrivano più turisti”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, intervenendo al convegno “Turismo e sicurezza, sicurezza è turismo”, organizzato stamane a Taormina.

“Dal punto di vista dell’ordine pubblico Taormina non ha nulla da invidiare a centri più grandi”

“Dal punto di vista dell’ordine pubblico Taormina non ha nulla da invidiare a centri più grandi o ad altre mete turistiche di qualità presenti nel resto del Paese. In occasione di grandissimi eventi – basti pensare al G7 del maggio 2017 – tutti i dirigenti e gli agenti delle forze dell’ordine hanno dimostrato un’organizzazione e un impegno straordinario, con risultati eccellenti e sotto agli occhi di tutti. Sui numeri c’è ancora da lavorare, perché se è vero che durante i grandi appuntamenti nazionali e internazionali la cittadina tirrenica può contare sul supporto di personale aggiuntivo inviato in supporto, è anche vero che ad esempio durante la stagione estiva – quella tradizionalmente con un grandissimo afflusso turistico – la comunità taorminese deve contare solo ed esclusivamente sui propri operatori di pubblica sicurezza, che ringrazio per il loro lodevole lavoro”, rimarca Siracusano.

Ponte sullo Stretto

“Per di più, nei prossimi anni, con l’avvio della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, aumenteranno le presenze e i flussi turistici anche a Taormina, e dunque bisognerà arrivare pronti a questo importante momento. Il governo nazionale è pronto a impegnarsi per dare risposte concrete al territorio e per potenziare il locale Commissariato di Polizia”, ha concluso Matilde Siracusano.

