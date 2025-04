Omicidio Sara Campanella, la madre di Stefano Argentino: “mi ha chiamata per dirmi che voleva uccidersi”

StrettoWeb

“Lunedì pomeriggio mi ha chiamato mio figlio, disperato, dicendo che voleva salutarmi perchè si stava per uccidere. Io sono rimasta sconvolta e gli ho chiesto il perchè, lui mi ha parlato di un fallimento della sua vita, dell’ incapacità di provare sentimenti. Io, che stavo andando ad Avola in auto, ho deciso di partire per Messina per andarlo a prendere. Del delitto, al telefono, non mi ha detto nulla”. Lo ha detto ai carabinieri, a cui ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee, Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, il ragazzo accusato di aver ucciso la compagna di università Sara Campanella.

