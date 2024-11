Domotek Volley-Sabaudia, Murabito: “grande rimonta dall’1-7. Ho ripagato il mister della fiducia”

StrettoWeb

Bastano 3 set alla Domotek Volley Reggio Calabria per avere la meglio su Sabaudia. Grande festa al PalaCalafiore con i reggini che si rialzano subito dal ko esterno in casa della capolista Sorrento. L’analisi di Edoardo Murabito nel post gara: “siamo molto contenti per questa vittoria, serviva molto dopo la sconfitta a Sorrento, siamo pronti anche per la prossima. Dobbiamo dare tutto ogni partita, come abbiamo fatto in questa. Nel secondo set eravamo sotto 1-7, siamo riusciti a tornare in vantaggio e vincerlo. È stata molto difficile ma siamo stati bravi.

La mia prestazione? Sono molto contento, il mister mi ha dato fiducia e spero di averlo ripagato. Ho fatto vari punti in attacco e un bel muro, sono contento. Secondo set? Finchè non si arriva a 25 non è finita. Anche sotto 7-1 è più difficile ma dobbiamo dar tutto e vincerla. Progetti per il futuro? Giocare il più possibile, questa è una bellissima esperienza e voglio sfruttarla al massimo per giocare il più possibile“.

