Domotek Volley-Sabaudia, gli highlights del match e la festa finale | VIDEO

La Domotek Volley Reggio Calabria torna al successo superando Sabaudia in 3 set. I reggini si rialzano subito dopo il ko subito nel turno precedente in casa della capolista Romeo Sorrento. Per i reggini si tratta della quarta vittoria in 6 gare disputate, PalaCalafiore ancora inviolato in stagione.

Nel video realizzato da StrettoWeb, in calce all’articolo, potrete trovare alcune delle azioni più belle del match in un breve recap della partita con la festa finale di capitan Laganà e compagni dopo la vittoria.

