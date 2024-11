Domotek Volley-Sabaudia, Polimeni: “grande pubblico nonostante Reggina e Processione, grazie Reggio!”

StrettoWeb

Torna al successo la Domotek Volley che, dopo il ko di Sorrento, batte fra le mura amiche del PalaCalafiore Sabaudia. L’analisi di mister Polimeni nel post partita: “tanti spettatori nonostante l’orario e la quasi concomitanza con la Reggina e la Processione della Madonna molto sentita. Reggio ci stupisce. Al termine della partita della Reggina il PalaCalafiore si è riempito ancora di più. Purtroppo siamo obbligati a giocare una partita alle 16:00, non ce ne saranno più a quest’ora. Però Reggio Calabria ha risposto meglio anche dell’ultima partita, ci gratifica e ci obbliga a far meglio, a lavorare sodo.

Questo è un campionato in cui tutti possono vincere con tutti e perdere con tutti. Ancora è presto per tirare le somme. La salvezza avarà punteggi abbastanza alti, da qui a breve ci sarà un mercato che vedrà tante squadre interessate per poter risalire la china. Naturalmente noi dobbiamo continuare a lavorare come sappiamo, come facciamo ogni giorno. Questo gruppo sa essere squadra e quando è squadra è dura per tutti poterlo battere. Continuiamo a lavorare per cercare di vincere le nostre debolezze che non sono solo tecniche o tattiche, com’è giusto che sia con dei ragazzi che si approcciano, per la prima volta, da protagonisti in questa categoria.

Time-out nel secondo set dopo il break di Sabaudia? Ho detto di non guardare il punteggio, di ragionare azione per azione, di riuscire a fare le cose semplici perchè a volte è la scelta giusta. Ci siamo risvegliati anche grazie agli innesti, questa squadra ha tutti gli effettivi protagonisti, non solo chi scende in campo inizialmente. Lo ha dimostrato con Napoli e in altre partite. Ci rende orgogliosi. Da domani ci concentriamo sul prossimo match. Non siamo di facili entusiasmi: siamo quelli che festeggiano e poi ritornano a lavorare. Questa è la nostra forza. Faccio ulteriori complimenti ai miei ragazzi perchè sono stati straordinari. Dico grazie a Reggio Calabria perchè ci sta sempre vicino e c’è un entusiasmo crescente“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.