A Villa San Giovanni si può mangiare “entrando” in cucina: innovazioni mai viste nella nuova pizzeria presente in città! | FOTO

Il nome dice tanto, ma dietro si nasconde ancora altro e molto, molto di più. Ha tanto da dire, la pizzeria “Fermento” a Villa San Giovanni, nuovo locale frutto dell’idea e della creatività di Domenico Chirico, già conosciuto in città per un altro locale a Cannitello e anche per la fantasia e la passione che ci mette nei suoi piatti, dal dolce al salato. Questo spazio nuovo, la pizzeria “Fermento” appunto, si trova in Via San Filippo Neri 37 e ha come obiettivo primario quello di stupire tutti. Puntando sulla tradizione, sulle radici, ovviamente, ma mischiando concetti di innovazione ed evoluzione nella concezione di cucina.

Le tecniche di lavorazione e le novità del menù

Il nome, dicevamo, rivela molto. “Fermento”, infatti, deriva da fermentazione. E la fermentazione è una delle innovazione del tecnico pizzaiolo, Domenico Chirico. Le sue sono fermentazioni spontanee, pre-impasti, dove tutto viene trasformato. Non esiste il semi-lavorato, ma tutto si trasforma, tutto si lavora, in quello che è il concetto di cucina sulla pizza, di alchimia tra prodotti. Prodotti, tra l’altro – per fare alcuni esempi – come capocollo calabrese, patate della Sila, pomodoro rigorosamente di Napoli, farine bio di grano italiano. E poi lavorazione di verdure, creme, pesti. Nulla di pre-confezionato, nulla di già pronto.

E’ questa l’idea di cucina sulla pizza, di trasformazione che rivoluziona il gusto. E questo avviene dal dolce al salato, con base principale sempre l’impasto, su cui lavorare. Così nel menù di “Fermento” si possono vedere – e mangiare – la pizza tonda, la pizza romana, la pizza in pala, al padellino, il bun (una tipologia di pane morbido usato sia per il dolche che per il salato). Tutto digeribile, leggero, sano, bio, a km 0. Un vero e proprio viaggio del gusto che – per la sua leggerezza – ti fa anche “tentennare” dopo aver consumato una pizza: “quasi quasi ne mangio un’altra…”.

La grande innovazione dello Chef’s Table e il bancone-bar

Ma la cucina non è l’unica novità. Anche gli interni e gli arredamenti del nuovo locale hanno una sua logica e vanno a inserirsi nel mix tra innovazione e tradizione di cui sopra. La pizzeria è incentrata su tre colori, che sono il verde, il bianco e il rosso, quelli della bandiera italiana. Per richiamare alla genuinità, all’italianità della pizza Margherita, a Napoli, alla tradizione e alla storia italiana. Le grandi novità sono rappresentate dai due banconi: un bancone-bar dove vengono somministrati cocktail e uno Chef’s Table.

Quest’ultima rappresenta una vera e propria innovazione, sicuramente a Reggio, sicuramente in Calabria ma anche – per quanto riguarda le pizzerie – in Italia, dove in pochi sono a conoscerla e a utilizzarla. Di che si tratta? Di una postazione riservata e privilegiata, solitamente vicina al forno o al banco di lavoro del pizzaiolo, dove i clienti possono vivere un’esperienza più intima e coinvolgente. Chi si siede allo Chef’s Table può: osservare da vicino la preparazione delle pizze; interagire direttamente con il pizzaiolo o lo chef; spesso gustare un menu degustazione creato appositamente, fuori carta e personalizzato. E infatti da “Fermento” è presente questo innovativo Chef’s Table, un bancone con 6 posti a sedere dove mangiare e osservare praticamente tutto, “entrando” quasi dentro la cucina. Per quanto riguarda le bevande, anche in riferimento al bancone-bar, l’offerta è varia: presente una grande varietà di birre artigianali, una carta degli oli italiana, un beverage di livello con vini di qualità.

Ma le novità non sono finite qui: ce n’è un’altra, molto importante, che però non sveleremo in questo articolo, lanciando solo un’anticipazione. E’ una tipologia di pizza particolare, legata alle stagioni e in questo caso alla Primavera, proiettandoci all’estate. Una pizza che l’ideatore Domenico Chirico non vuole svelare subito. Lo faremo nel prossimo articolo.

Contatti

Pizzeria “Fermento” si trova in Via San Filippo Neri 37, a Villa San Giovanni. Aperta tutti i giorni, tranne il martedì. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: + 39 344 7955510 oppure consultare le pagine social Facebook e Instagram.

