A Cannitello si può mangiare una buonissima pizza “toccando” Messina: tutto il fascino dei tavolini in spiaggia | FOTO

Immaginatevi in spiaggia, in riva al mare, in una calda e romantica sera d’estate, Messina quasi a toccarla, le luci e il fascino dello Stretto e, soprattutto… con una buonissima pizza e una birra fresca. No, fermatevi. Che ve lo immaginate a fare? Mica è utopia o fantasia? E’ tutto vero. Cioè, tutto quanto sopra descritto esiste davvero e si trova a Cannitello, in Via Lungomare Cenide di Villa San Giovanni, più precisamente alla Pizzeria “Fermento”.

Le parole forse non rendono abbastanza l’idea. Le immagini, quelle a corredo, sono già più chiare e definite rispetto ai luoghi. Per le sensazioni, per i sapori, per gli umori, beh, in questo caso bisognerebbe farci un salto. E non parliamo solo dei sapori del mare, dell’aria circostante, ma anche – e proprio – della pizza. Perché il valore aggiunto del locale, che si trova in spiaggia e che svolge anche servizio lido, è la pizza, la pizza di Domenico Chirico. Una buonissima pizza che si può degustare in riva al mare, seduti in spiaggia, nei nuovi tavolini di legno posti proprio a qualche centimetro dall’acqua. Un’assoluta novità per Reggio Calabria, che “Fermento” prova a cavalcare sulla falsariga di alcune idee innovative di spiagge cool e all’avanguardia in Italia e in Europa.

Qualche “chicca” sul menù

La pizza di “Fermento” è una pizza contemporanea, ricercata, con degli ingredienti chiave in cui le tecniche – che giocano un ruolo fondamentale – sono la forza della digeribilità dell’impasto. Una pizza leggera, una cucina sulla pizza. Una pizza, letteralmente, con “i piedi dentro l’acqua”. Perché mangiata in riva al mare ma anche perché sfrutta – in alcune tipologie – i prodotti di quella stessa acqua, del mare, del territorio. Come ad esempio la pizza “Pinna Gialla”, una di quelle consigliate dallo Chef, realizzata con mozzarella di bufala, cubotti di tonno marinato, petali di cipolla caramellata, straciatella, basilico, lime.

E a proposito di prodotti, territorio, mare e pesce, oltre alle pizze “Fermento” offre qualche fritto, qualche antipasto interessante come uno dei piatti forti, il Supplì Eoliano, con pomodoro, capperi, olive, pesce spada, basilico, olio evo ricoperto da una panatura croccante. Insomma, la garanzia è sulla qualità del buon cibo, ma la particolarità sta nel farlo in un luogo unico, immersi in quello Stretto tanto invidiato e apprezzato, in questi giorni passato agli onori della cronaca per l’impresa di Jaan Rose. In quello stesso Stretto, tra l’altro, molto discusso tutti i giorni per la questione Ponte e per quello che potrebbe regalare nella facilità di attraversamento. Perché “Fermento” non si apre solo a villesi, reggini e limitrofi, ma anche a tutti quei messinesi che in pochi minuti potrebbero gustarsi una buonissima pizza, guardando da vicino la propria città.

Contatti

Pizzeria “Fermento” si trova in Via Lungomare Cenide, 52, 89018 Villa San Giovanni. E’ aperto tutti i giorni dalle 9 in poi, con il servizio lido, colazione, pranzo. Dalle 18.30, poi, aperitivo in spiaggia, dalla 20.30 cena e dj set. Per info e prenotazioni contattare il numero è +39 344 7955510. Contatti social: Facebook e Instagram.

