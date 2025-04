Messina, incidente sul lavoro a Tortorici: operaio ferito, interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

Grave incidente sul lavoro a Tortorici, in provincia di Messina, dove un giovane operaio, ha riportato gravi traumi a seguito di una caduta. Al momento non si conosce il motivo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco, l’ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il malcapitato al Policlinico Martino di Messina.

