Il Messina entra in campo tra i fischi dei tifosi del Catania: si infiamma il derby prima dell’avvio

Comincia a riempirsi, lo stadio “Massimino”, che a breve ospiterà il derby tra Catania e Messina. Dopo l’arrivo delle squadre allo stadio, le stesse hanno fatto ingresso in campo. Come prevedibile, e vista anche la grande rivalità, i tifosi del Catania (che cominciano a riempire gli spalti) hanno fischiato l’ingresso in campo del Messina, che se non dovesse far punti rischia di essere inguaiato in classifica.

Di seguito il video, realizzato dal nostro corrispondente sul posto, Bernardo Claudio Puglia.

