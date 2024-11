Derby Catania-Messina, la squadra etnea è arrivata allo stadio | VIDEO

StrettoWeb

Manca sempre meno al derby del girone C di Serie C tra Catania e Messina, che scendono in campo al “Massimino” per le ore 19.30. La squadra di Toscano, che ha l’obbligo di riscattarsi dopo il punto nelle ultime due partite, è arrivata allo stadio col bus. Ora riscaldamento e poi rientro negli spogliatoi, prima del fischio d’inizio.

Si attende una cornice di pubblico interessante. E si può vedere anche dal secondo video in basso, quello con l’atmosfera dentro lo stadio a un’ora dall’avvio della sfida, realizzati dal nostro corrispondente sul posto, Bernardo Claudio Puglia.

Di seguito il video.

