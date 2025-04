Trapani, la carica dei 101! Colpo a Tortona e allungo in vetta: pressione sulle inseguitrici | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Trapani Shark torna alla vittoria e lo fa battendo a domicilio Tortona. Carica dei 101 per i siciliani, che vincono per 91-101 e vanno in vetta da soli in uno dei due anticipi del sabato. Gran secondo quarto (37 punti) di Tortona, che chiude avanti all’intervallo 54-51. Nella ripresa Trapani rimonta e scappa con un bel terzo quarto, congelando il match nel quarto periodo. Domani si attendono le risposte di Milano e Brescia, lunedì di Bologna.

Risultati 25ª Giornata Serie A

Sabato 5 aprile

Ore 20:00

Trento-Scafati 88-78

Ore 20:30

Tortona-Trapani 91-101

Domenica 6 aprile

Ore 17:00

Trieste-Basket Napoli

Ore 17:30

Pistoia-Sassari

Ore 18:15

Varese-Cremona

Ore 19:00

Reggio Emilia-Olimpia Milano

Ore 20:00

Brescia-Venezia

Lunedì 7 aprile

Ore 20:00

Treviso-Virtus Bologna

Classifica Serie A

Trapani 36* Virtus Bologna 34 Brescia 34 Trento 34* Olimpia Milano 32 Trieste 30 Reggio Emilia 28 Venezia 28 Tortona 28* Sassari 20 Treviso 18 Napoli 16 Cremona 14 Varese 14 Scafati 12* Pistoia 10

*una partita in più

Programma 26ª Giornata Serie A

Sabato 12 aprile

Ore 20.00

Basket Napoli-Varese

Ore 21.00

Scafati-Reggiana

Domenica 13 aprile

Ore 12.00

Trapani-Treviso

Ore 13.00

Olimpia Milano-Pistoia

Ore 17.30

Sassari-Tortona

Ore 18.15

Venezia-Trieste

Ore 20.00

Cremona-Trento

Lunedì 14 aprile

Ore 20.00

Virtus Bologna-Brescia

