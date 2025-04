Drammatico incidente nelle Marche, muore un giovane centauro calabrese

StrettoWeb

Un drammatico incidente stradale, avvenuto nel comune di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, ha provocato la morte di un giovane di 23 anni di Corigliano – Rossano, in provincia di Cosenza. Il giovane, a bordo di una moto, è andato a sbattere violentemente contro un autobus, per cause ancora in corso di accertamento. Non c’è stato nulla da fare per il ragazzo calabrese seppur è stato immediatamente soccorso dai medici del 118. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico.

