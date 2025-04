L’Inter sciupa tutto a Parma, va avanti e poi si addormenta. Così il Napoli può riavvicinarsi

StrettoWeb

Dalle stelle alle stalle. L’Inter spreca tutto e si fa riprendere, riaccendendo una lotta scudetto sempre più calda. A Parma da 0-2 a 2-2, alla fine è pari. Domani il Napoli ne può approfittare e tornare a -1. Al “Tardini”, i nerazzurri si fanno travolgere dal pisolino di Primavera, addormentandosi in un soleggiato pomeriggio di sabato e permettendo ai ducali di rimontare. Sì, perché ad andare sul doppio vantaggio sono gli uomini di Inzaghi, con Darmian e Thuram, quest’ultimo fortunato nel colpire il pallone in modo strano, provocando l’effetto pallonetto che beffa tutti.

Nella ripresa, però, sale in cattedra il Parma che accorcia le distanze e poi trova il pari: prima è Bernabé a trovare l’angolino con un bel tiro dalla distanza, poi è Ondrejkaa a ristabilire gli equilibri. Succede tutto in nove minuti. Poi il risultato non cambia più. Finisce 2-2.

Risultati Serie A, 31ª Giornata

Venerdì 4 aprile

Ore 20:45

Genoa-Udinese 1-0

Sabato 5 aprile

Ore 15:00

Monza-Como 1-3

Ore 18:00

Parma-Inter 2-2

Ore 20:45

Milan-Fiorentina

Domenica 6 aprile

Ore 12:30

Lecce-Venezia

Ore 15:00

Empoli-Cagliari

Torino-Verona

Ore 18:00

Atalanta-Lazio

Ore 20:45

Roma-Juventus

Lunedì 7 aprile

Ore 20:45

Bologna-Napoli

Classifica Serie A

Inter 68* Napoli 64 Atalanta 58 Bologna 56 Juventus 55 Roma 52 Lazio 52 Fiorentina 51 Milan 47 Udinese 40* Torino 39 Genoa 38* Como 33* Verona 30 Cagliari 29 Parma 27* Lecce 25 Empoli 23 Venezia 20 Monza 15*

*una partita in più

Prossimo turno Serie A, 32ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.45

Udinese-Milan

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Venezia-Monza

Ore 18.00

Inter-Cagliari

Ore 20.45

Juventus-Lecce

Domenica 13 aprile

Ore 12.30

Atalanta-Bologna

Ore 15.00

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Ore 18.00

Como-Torino

Ore 20.45

Lazio-Roma

Lunedì 14 aprile

Ore 20.45

Napoli-Empoli

