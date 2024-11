Messina, senza punti nel derby sei nel caos: i risultati in Serie C inguaiano la squadra di Modica

StrettoWeb

Un derby che può essere, se non decisivo, fortemente determinante per il prosieguo della stagione. Anche perché, è storia nota nel calcio, questo tipo di gare possono davvero – in un senso o nell’altro – stravolgere il destino di un’annata. Lo sa bene il Messina, in una situazione già disastrata per tutto quanto già si sa, soprattutto dal punto di vista societario ma anche per i recenti risultati della squadra. Con una sola vittoria in dodici partite, la squadra di Modica si trova dietro soltanto la Juventus Under 23.

Quest’ultima, però, dopo una marea di sconfitte è tornata a far punti, contro il Latina. Quel Latina che domenica scorsa ha sbancato Catania, che intanto è il prossimo avversario dei peloritani. Sì, perché alle 19.30 c’è il derby siciliano e, senza punti, il Messina rischia di sprofondare. Non solo perché la Juve si è avvicinata pareggiando, ma anche perché il Taranto ha clamorosamente vinto in casa di un Avellino lanciatissimo (che domenica ne ha rifilati 6 proprio al Messina) e ha scavalcato la squadra dello Stretto. Oggi, senza vittoria, ma soprattutto in casa di sconfitta, il Messina sarebbe già inguaiato, al penultimo posto e a un passo dall’ultimo.

Nonostante stagioni altalenanti, improvvisate e comunque non esaltanti, mai il Messina di Sciotto era arrivato a un punto così basso, anche per quella che è la disaffezione popolare e il disinteresse della gente.

Classifica Serie C Girone C

Benevento 26

Cerignola 25

Giugliano 23

Avellino 22

Monopoli 22

Potenza 20

Catania 19

Sorrento 19

Trapani 18

Picerno 17

Crotone 16

Cavese 14

Altamura 14

Turris 13

Casertana 12

Latina 11

Foggia 10

Taranto 10

ACR Messina 9

Juventus U23 6

