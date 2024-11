Viola dieci e lode! Festa scatenata, parte il coro: “chi non salta è messinese!” | VIDEO

StrettoWeb

Rimonta strepitosa dal -24 alla vittoria 82-90, una Viola che non “muore mai” per usare un adagio tanto caro al tifo neroarancio. Trionfo clamoroso quello dei ragazzi di coach Cadeo nel derby contro Catanzaro, a 3 giorni dai fatti di Messina, a 48h dalla mannaia usata dal giudice sportivo e da un referto arbitrale a dir poco sbilanciato. Ma il talento non si squalifica.

I 34 punti di Ani in doppia doppia, la prepotenza nel pitturato di Cessel, la difesa di Idiaru con 4 falli, i flash di Fernandez, la grinta di Bangu e di chiunque abbia messo piede in campo oggi. Una vittoria di gruppo, la 10ª su 10 partite disputate da una squadra strepitosa.

Nel post partita, ovviamente, è tempo di festeggiare. Continua la sfida a distanza contro Messina con il più classico dei cori: “chi non salta è messinese” urlato e ballato davanti ai tifosi che hanno viaggiato, di mercoledì sera, fino a Catanzaro. Poi tutti in posa a mostrare il numero 10, il voto che la Viola merita fin qui in stagione, con tanto di lode.

