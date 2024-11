Catanzaro-Viola, 2° QT: notte fonda per i reggini, primo tempo shock al PalaPulerà

Due per Sipovac (34-15). Ruba palla Babilodze, Sabbatino fino in fondo, 2 punti (36-15). Bomba di Sipovac, notte fonda per la Viola (39-15). Magata di Paulinus (39-17). Passaggio stile NFL Fernandez-Cessel che si veste da ricevitore e va in meta con 2 punti (39-19). Paulinus in lunetta: 0/2, il rimbalzo però è della Viola e Ani spara una super tripla dal nulla (39-22). Tripla di Babilodze, secchiata d’acqua sul tentativo di rimonta della Viola (42-22).

Secondi 10 di gioco. Due per Cessel in apertura, subisce anche fallo il “Fenicottero”: libero extra fuori (26-11). Tripla di Battaglia (29-11). Dalla media Cessel (29-13). Procopio non sbaglia (31-13). Fa tutto Cessel: tira, sbaglia, a va a rimbalzo, segna (31-15). Tamulevicius ne mette sfiora il gioco da 3 punti: 1/2 dalla lunetta (32-15).

Fine 1° QT - Viola sotto 26-9

Inizia il match. Coach Cadeo schiera: Fernandez, Idiaru, Paulinus, Ani e Cessel. Sblocca il punteggio Catanzaro: 2 punti per Agbortabi (2-0). Tripla di Sabbatino (5-0). Altri due per Agbortabi (7-0). Tripla di Carpanzano (10-0). Time out Viola. Due per Fernandez, si sblocca la Viola (10-2). Altri due per Ani (10-4).

Arresto e tiro, Carpanzano ne mette 2 (12-4). Bel pick and roll Paulinus-Donati con il centro che ne mette 2 (12-6). Tamulevicius fa 1/2 dalla lunetta (13-6). Babilodze ne mette 2 con fallo: gioco da 3 punti completato (16-6). Altri due per Fernandez (16-8). Due su due per Tamulevicius dalla lunetta (18-8). Altri due per Tamulevicius a cronometro fermo (20-8). Ruba palla Catanzaro, Tamulevicius si invola e schiaccia a una mano (22-8).

Fallo su Donati che sfiora il gioco da 3 punti: 0/2 in lunetta, bravo Bangu a prendere il rimbalzo offensivo e subisce fallo. Bangu in lunetta: 0/2. Serata nera per i reggini… Ancora Bangu in lunetta: 1/2 (22-9). Quattro liberi in fila per Battaglia che fa il 100% di realizzazione in due gite in lunetta (26-9). Brutte notizie per Donati: 4 falli in un quarto, mamma mia. Finisce qui.