Ripepi e il post della mamma di Fedez: “come se fossimo tutti imbroglioni”. E quando ha chiamato Falcomatà…

Non solo la questione Reggina, ma sui social il Consigliere Massimo Ripepi ha parlato anche di Festa di Madonna e della scelta Fedez. “E’ un miscredente, un bestemmiatore seriale, e per questo non si può invitare per la Festa della Madonna. Poi la mamma fa un post in cui chiede se c’è un negozio contraffatto, come se fossimo tutti imbroglioni. Una cosa abominevole e grave. E tutto questo nella totale indifferenza da parte dei reggini. Mi dispiace”.

Sulla festa: “è stata un disastro, tranne martedì, ma c’è sempre tanta gente il martedì sera. Io sono stato in Via Marina a vedere i fuochi, ottimi, ma non è che le cose si risolvono con queste cose spot, con 30 mila persone una sera. Fedez ha chiamato sul palco il Sindaco, ma si erano messi d’accordo, e ha detto che abbiamo visto il suo concerto senza pagare. Ma chi è che ha pagato? Noi, coi soldi pubblici. Magari il concerto di Fedez porterà del consenso a Falcomatà“.

“Loro utilizzano lo stesso modello di Scopelliti, tra l’altro ottimo, ma che hanno criticato per anni. Un programma che partiva da mesi e che venivano pubblicizzati in tutta Italia. Della Notte Bianca di quest’anno non lo sapeva nessuno, i commercianti erano arrabbiatissimi”, ha aggiunto.

