Reggina, Ripepi: “secondo me Ballarino sta mollando, vi dico perché”

Massimo Ripepi torna a parlare di Reggina. E’ stato allo stadio Granillo domenica, per assistere al match perso con la Scafatese, e in tanti gli hanno chiesto un parere dopo queste prime due giornate. “Non cambia niente se vinciamo o perdiamo, dal rigore regalato a Barcellona alla sconfitta contro la Scafatese. Non credo che vinceremo il campionato e non cambia niente anche se dovessimo vincerlo, perché poi la società non sarebbe in grado di guidare in Serie C”, ha detto il Consigliere in una diretta Facebook.

“Secondo me la società sta mollando, perché Ballarino sta mollando, non sta venendo allo stadio, mentre il Sindaco sta cominciando a venire. Secondo me Ballarino ha capito che non c’è trippa per gatti, ha capito che tutti hanno capito che questo club è stato scelto per una decisione politica. Falcomatà deve essere garante per accogliere nuovi investitori. Hanno cacciato a calci nel sedere un miliardario come Bandecchi. Spero che il Sindaco si cominci a occupare della questione trovando qualcuno”, ha aggiunto.

