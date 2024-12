Reggio Calabria, al “Righi-Boccioni-Fermi” un evento contro la violenza sulle donne

StrettoWeb

Al Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria la giornata internazionale contro la violenza sulle donne per riflettere, così come sottolineato dalla dirigente dell’Istituto Anna Maria Cama, sul delicato tema della violenza di genere e sulla necessità di costruire il mare della vita. Bisogna, dunque, diffondere i sentimenti in un contesto bisognoso di autenticità ed accoglienza. Questo il concetto chiave della giornata che ha visto dentro la palestra dell’Istituto tantissimi studenti provenienti da diverse scuole della provincia. Tanti docenti e studenti ed un solo messaggio: vivere la vita in modo pieno rispettando quella degli altri.

Una giornata svolta grazie al lavoro sinergico della consigliera per le pari opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Paola Carbone e della Rete la Rete Civitas, rappresentata dal Coordinatore Luciano Gerardis a cui aderiscono diversi Istituti Scolastici, Associazioni ed Enti. “Una giornata piena di vita, emozionante”, come affermato dalla dirigente del Polo Tecnico Professionale Anna Maria Cama a cui ogni studente ha regalato contenuti ed originalità.

Di fatto dentro la palestra dell’Istituto gli studenti hanno aperto a tutti la porta dell’emozione attraverso l’aria di creatività che hanno fatto respirare. Video, fotografie, monologhi, poesia e molto altro hanno arricchito ogni momento che, come affermato dalla Dirigente Cama, deve restare impresso nel cuore di ciascuno quale segno di attenzione verso l’intollerabile violenza di genere.

Presenti Carbone e Gerardis

Parole sostenute dall’avv. Paola Carbone e dal dott. Luciano Gerardis i quali sono riusciti a entrare in vera sintonia con gli studenti toccando, in modo straordinario, le corde della loro sensibilità. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni AMI, AGEDO e la Fondazione Antonino Scopelliti così come rappresentanti dell’Archivio di Stato e di altri Enti. Ed ecco un fluire di emozioni dentro la grande palestra della scuola in cui tutti hanno avuto modo di regalare agli altri il meglio di sé. Musica, danza, proiezione di video e declamazione di versi poetici. Ognuno ha avuto qualcosa da raccontare con forza ed emozione. Applausi scroscianti per i giovani ad ogni esibizione e soprattutto tanta voglia di restare dentro quello spazio per continuare ancora a seguire il percorso delle emozioni.

