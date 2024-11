Futura, Tonino Martino: “siamo squadra! Uomini e grandi giocatori”

StrettoWeb

La Futura si rialza con grinta. Successo grintoso contro Giovinazzo. Il Mister Tonino martino racconta la sfida, il momento e la crescita del suo gruppo.

“Voglio fare i complimenti ai ragazzi, ai miei calcettisti. Sono stati strepitosi. La vittoria va al Capitan Cividini, Pizetta e Pannuti. Il Capitano ha subito un brutto infortunio e non sarà più con noi in campo per il momento. Jean ha terminato la stagione, purtroppo. Questa vittoria è tutta per loro. So cosa vuol dire non poter giocare stare fuori. Questa vittoria è tutta per loro e per il nostro pubblico che non manca mai, palpitante ed emozionante. Sul due a zero per loro, siamo stati una squadra. Siamo una squadra di uomini e grandi giocatori, io su questo non ho dubbi. Su qualcosa siamo inesperti, ma abbiamo grande voglia e motivazioni. Grazie al mio staff ed alla dirigenza“.

“Sì, singoli si, ma è stata la vittoria del collettivo“, continua Martino. “Qui non c’è il singolo calcettista, ci siamo noi. Bravo Pasquale Torino, ottimo Scopelliti: arriva da un’annata complicata e sta giocando una prima parte di torneo straordinaria“.

Un plauso a Humberto Honorio. “Non so più come ringraziarlo. – ammette Martino – Vederlo giocare è un esempio per tutti. Ha quarant’anni ma sembra un Under, per voglia e motivazioni. Giocatore di altissimo livello nell’All Time di sempre del Futsal mondiale con l’umiltà di un giovane. I ragazzi stanno apprendendo tanto da lui. Lo ringrazio pubblicamente: senza di lui, per me, non sarebbe stata la stessa cosa“.

Parole al miele per Paolo Scalavino: “per lui, un giovane di talento, uno dei migliori a livello tricolore, non era facile comprendere di non aver fatto neanche un gol dopo quattro partite, nonostante ottime prestazioni. Contro Giovinazzo ha fatto intravedere parte del suo enorme potenziale. Mi auguro di poter invecchiare potendolo applaudire nei gradoni dei palazzetti che ospitano gli eventi più importanti del Futsal Mondiale, vedendolo brillare. Ha numeri pazzeschi, la strada è quella giusta“, conclude Martino.

