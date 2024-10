Messina, prove delle sirene di allertamento in vari villaggi

StrettoWeb

Il servizio comunale di Protezione civile del comune di Messina prosegue l’attività relativa alla migrazione ad un nuovo operatore telefonico e contestualmente alla manutenzione delle sirene di allertamento collocate in varie zone del territorio cittadino, per verificarne il funzionamento. I tecnici incaricati dell’effettuazione delle prove tecniche interverranno da lunedì 7 ottobre sino a sabato 12 ottobre, dalle ore 8 alle 17, in vari villaggi. Il calendario della sostituzione Sim è il seguente: martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre a Mili San Pietro, Mili San Marco, Galati Santa Lucia, Bordonaro, Zafferia contrada Monalla, Zafferia “chiesa vecchia”, Zafferia e Larderia; lunedì 7, venerdì 11 e sabato 12 ottobre a Faro Superiore, Torrente Santo Stefano e Rodia Grancabella.

Il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ricordano che “non c’è alcun motivo di preoccupazione per la cittadinanza, ma l’attività prevista rappresenta un’occasione in cui la funzionalità delle sirene viene controllata per fare prevenzione e informare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare in caso di calamità naturali”.

