Messina-Monopoli, Modica: “abbiamo qualche infortunato, però…”

“Quelli che ci sono stanno bene. Abbiamo qualche infortunato, ma la squadra ha avuto sollecitazioni importanti in passato e ha risposto molto bene, questa è la nota più lieta da quando siamo partiti”. Esordisce così mister Giacomo Modica alla vigilia di Messina-Monopoli di domani.

“Affrontiamo una squadra che ha fatto tanti punti fuori casa, giocano un calcio di ripartenza importante e hanno una buona organizzazione di gioco, allenati da un ottimo tecnico”, le riflessioni in merito all’avversario. Le contromisure? “Dovremo essere bravi a pensare che è un Trapani bis e che tutte le partite sono difficili, ognuna presenta qualche insidia dietro l’angolo. Non dobbiamo abbassare la guardia, in quanto la classifica non è rosea come avremmo meritato”.

