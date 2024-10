3° QT – Viola avanti 66-56

StrettoWeb

Si torna sul parquet per la ripresa. Stoppatona di Paulinus in chasedown, mamma mia! Stampata sul tabellone del PalaCalafiore. Tripla di Fernandez (45-31). Sbaglia da sotto Ani, prende il rimbalzo e rimedia (50-31). Due per Boccasavia (50-33). Due per Idiaru (52-33). Due per Boccasavia (52-35). Risponde Donati (54-35). Tripla di Roberto (54-38). Altri due per Donati, bene da sotto (56-38). Tripla di Babb (56-41). Due per Paulinus (58-41). Realizza Roberto (58-43).

Ancora Roberto (58-45). Due con fallo per Donati, gioco da 3 punti completato (61-45). Long two per Babb (61-47), risponde Simonetti da sotto (63-47). Ancora Roberto, 2 punti, buona gara la sua (63-47). Simonetti in lunetta: 1/2 (64-49). Tripla di Roberto, rimbalzo sul ferro e canestro (64-52). Bellomo dalla linea della carità: 2/2 (64-54). Fernandez in lunetta: 2/2 (66-54). Realizza da sotto, in buzzer beater, Angarica (66-56). Si chiude qui il quarto.

