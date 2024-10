Risultati Serie B 4ª Giornata: poker Viola, Angri sfonda quota 100 | CLASSIFICA

StrettoWeb

In archivio i risultati della 4ª Giornata di Serie B Interregionale. Quarta vittoria in quattro gare per la Redel Viola Reggio Calabria trascinata dai 18 punti di Ani e dai 16 di Fernandez. Vince ancora Angri che rifila 103 punti (a 68) a Barcellona. Successi per Piazza Armerina, Basket School Milazzo e Antoniana.

Risultati 4ª Giornata Serie B Interregionale Girone H

Domenica 13 ottobre

Ore 18:00

Milazzo-Catanzaro 84-76

Messina-Matera 72-62

Redel Viola Reggio Calabria-Castanea 82-69

Angri-Barcellona 103-68

Piazza Armerina-Rende 67-45

Antoniana-Marigliano 92-77

Classifica Serie B Interregionale Girone H

Angri 8 Viola Reggio Calabria 8 Milazzo 6 Messina 6 Castanea 4 Matera 4 Piazza Armerina 4 Antoniana 4 Marigliano 2 Rende 2 Barcellona 0 Catanzaro 0

Il programma della 5ª Giornata di Serie B Interregionale Girone H

Sabato 19 ottobre

Ore 18:00

Matera-Catanzaro

Ore 18:30

Castanea-Piazza Armerina

Ore 19:30

Redel Viola Reggio Calabria-Milazzo

Domenica 20 ottobre

Ore 18:00

Rende-Angri

Marigliano-Messina

Barcellona-Antoniana

