Viola-Castanea, 2°QT: neroarancio avanti 45-31 all’intervallo lungo

Fine 2° QT - Viola avanti 45-31 all'intervallo lungo

Inizia il secondo quarto. Roberto ruba palla e ne mette due in contropiede al tabellone (27-17). Idiaru, da 3! (30-17). Palla contesa fra Bangu e Angarica, proiezione stile wrestling, belly to belly suplex per l’esattezza… per fortuna niente di rotto per il reggino. In contropiede Angarica, fa valere il fisico nel contatto, 2 punti (30-19).

Dopo qualche errore di troppo (Paulinus e Cessel) si ritorna a segnare: Paulinus da sotto (32-19). Sgarlato, appena entrato, ne mette subito 2 (34-19). Tripla di Angarica (34-25). Coast to coast di Angarica, altri 2 (34-27). Sgarlato per Fernandez: tripla! (37-25). Ani in lunetta: 2/2 (39-25). Palla recuperata da Fernandez, Ani lanciato in contropiede: SCHIACCIATONA! (41-25). Castanea deve chiamare time out perchè la Viola è incandescente.

Istrefi schiaccia in risposta, tutto solo su rimbalzo offensivo. Dall’altra parte risponde Ani dopo due triple sbagliate da Ivanaj in successione (43-27). Ivanaj da sotto, altri 2 per l’italo-albanese (45-27). Bellomo con un sottomano che bacia il tabellone, parabola audace ma vincente (45-29). Valente in tap-in con la palla quasi incastrata tra ferro e tabellone (45-31). Fuori la tripla di Sgarlato sulla sirena, si chiude qui il quarto.