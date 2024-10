Viola-Castanea, Paulinus: “la difesa ha fatto la differenza”

StrettoWeb

La Redel Viola Reggio Calabria batte Castanea e fa 4 su 4 in stagione. In conferenza stampa Joseph Paulinus, autore di 13 punti e tante giocate di grande intensità in attacco e in difesa (stoppata in chase down fantastica nel terzo quarto), ha dichiarato: “gara non facile. Abbiamo iniziato bene, alla fine abbiamo mollato un po’, con la fisicità che abbiamo l’abbiamo recuperata difensivamente“.

Gara molto fisica: “partita non facile, una schiacciata dietro l’altra, poi quella di Cessel ha cambiato l’inerzia“. Sulla fase difensiva, Paulinus ammette: “il nostro punto forte è la difesa, siamo una squadra molto fisica. Come si dice: si parte prima dalla difesa e poi si arriva in attacco”.

Sulla chimica di squadra, Paulinus aggiunge: “come gruppo siamo molto uniti, ci stiamo allenando bene, siamo uniti anche fuori dal campo. In questo gruppo in tanti possiamo decidere la partita“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.