Messina, la Regione conferma: 41 chilometri di costa balneabile e acque di qualità eccellente

StrettoWeb

La stagione balneare 2025 si apre sotto i migliori auspici per la città di Messina, che si candida a diventare una delle mete più attrattive della Sicilia grazie a ben 41 chilometri di costa balneabile. Un dato significativo che certifica la qualità del nostro mare e l’impegno dell’Amministrazione nel preservare e valorizzare il litorale. Con il Decreto Dirigenziale n. 323 del 21 marzo 2025 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, è stata confermata l’idoneità alla balneazione della quasi totalità del litorale messinese, con acque classificate come eccellenti nella maggior parte dei tratti e buone nei restanti. Un risultato che premia il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale per la salvaguardia e la valorizzazione del nostro mare.

Menzione speciale merita il tratto tra la foce del torrente Larderia e quella del torrente Portalegni

Una menzione speciale merita il tratto di 6.400 metri tra la foce del torrente Larderia e quella del torrente Portalegni. “Una zona storicamente interdetta alla balneazione – afferma l’assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti – per la presenza di attività industriali, ma oggi al centro di una nuova fase. Grazie agli interventi di bonifica e risanamento avviati da questa Amministrazione, sarà oggetto di monitoraggio per la stagione 2025, con nuovi punti di campionamento in aree simboliche della città come Parco Don Blasco, Cavalcavia, Zaera, Oreto, XXIV Artiglieria, Carmine e Contesse. Messina, dunque, non solo si affaccia all’estate con un mare pulito e accessibile, ma si propone come una delle mete più attraenti e accoglienti della Sicilia, capace di coniugare bellezze naturali, sostenibilità e qualità della vita”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.