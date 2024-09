Reggio Calabria, caos scuole. Sindacato si scaglia contro il Comune: “Ente inefficiente”

StrettoWeb

“Ieri in una nota emittente televisiva Reggina si è spiacevolmente assistito a gravi e inaccettabili dichiarazioni da parte di un rappresentante del Comune di Reggio Calabria. Le responsabilità non si possono scaricare sui Dirigenti scolastici i quali stanno lavorando aldilà delle proprie possibilità mediando egregiamente tra il Comune e i genitori. Non si possono gestire i disagi causati da inefficienze dell’Ente comunale come se nulla fosse e non si può nemmeno, considerate le difficoltà, continuamente giustificare il proprio operato come se tutto fosse normale e risolto”, è quanto scrive in una nota il sindaco Uil Scuola Rua.

“Esprimiamo tutto il nostro sostegno alla Dirigente Labate dell’IC Collodi, la quale con grande professionalità ha, opportunamente risolto le difficoltà attuando il deliberato del Consiglio d’Istituto e dimostrando un grande senso di democrazia e grandi capacità gestionali“, conclude la nota.

