3 ragioni per un trapianto di capelli in Turchia

Perché i trapianti di capelli vengono effettuati in Turchia? La Turchia è oggi considerata il centro mondiale del trapianto di capelli e questo riconoscimento non è casuale. Infatti, i migliori professionisti e specialisti del trapianto di capelli si trovano a Istanbul e ogni giorno sempre più pazienti provenienti da altri Paesi scelgono di sottoporsi al trapianto di capelli in Turchia. Le ragioni per cui la maggior parte dei pazienti sceglie il trapianto di capelli in Turchia sono molteplici. Tuttavia, ci concentreremo sulle tre ragioni principali che spingono a intraprendere questo viaggio.

Qualità professionale. Esiste in Turchia un’équipe medica che ha investito molte risorse nella ricerca sull’alopecia e sui metodi di trattamento e intervento nel trapianto di capelli, la cui efficacia è stata notevole. Tra i centri di ricerca c’è la Cosmedica Clinic, una delle principali cliniche per il trapianto di capelli di Istanbul, in Turchia. Il primario è il dottor Levent Acar, uno specialista in trapianto di capelli di lingua inglese. È specialista in linee di capelli particolarmente naturali e si dedica alla ricerca di nuove tecniche che lo aiutino a realizzare i migliori trapianti di capelli. Il Dr. Acar pratica in particolare il metodo DHI Sapphire, che garantisce un tempo di guarigione più rapido e un migliore tasso di crescita. Prezzi bassi per il trapianto di capelli. Uno dei motivi principali per cui molte persone scelgono la Turchia è il suo prezzo. Infatti, i prezzi del trapianto di capelli in Turchia possono essere tre volte più bassi che in Italia, compreso il costo del volo. A questo proposito, la Clinica Cosmedica offre dei pacchetti all-inclusive che includono il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e gli eventuali trasferimenti necessari alla clinica. Include anche la sistemazione in albergo durante la fase pre e post operatoria, l’intervento chirurgico stesso e le spese di vitto. Tutto sommato, compreso il costo dell’operazione, è più economico che in altri Paesi. In Italia, ad esempio, il trapianto di capelli costa più di 10.000 euro, mentre un trapianto di capelli eseguito in Turchia costa in media 3.000 euro. Tecnologia all’avanguardia. A Istanbul, la Clinica Cosmedica utilizza il metodo del trapianto di capelli FUE, che consiste nell’estrazione di unità follicolari per mezzo di un micro punch da parti sane del cuoio capelluto, ovvero l’area donatrice, per innestarle nelle zone colpite da alopecia. A questa metodica si affianca la tecnica DHI e DHI Sapphire eseguita dal Dr. Acar per l’impianto dei capelli trapiantati. Per il metodo DHI Sapphire, il Dr. Acar utilizza una penna speciale chiamata Implanter Pen, che gli permette di estrarre gli innesti in un unico passaggio e di reinserirli incapsulati in uno scudo protetto. In questo modo, le radici dei capelli non vengono spezzate durante il trapianto. Inoltre, invece di usare un bisturi con una lama di metallo, il Dr. Acar ne usa uno con una lama di zaffiro quando esegue il metodo DHI Sapphire. In questo modo le incisioni sono molto più piccole. Il trapianto di capelli DHI Sapphire alla Clínica Cosmedica è un processo che può essere eseguito in tre fasi. In primo luogo, vengono estratte le radici dei capelli (mediante FUE). Successivamente, i canali dei capelli vengono perforati (con una lama in micro zaffiro). Infine, le radici dei capelli vengono impiantate (con una speciale penna DHI).

Quanto durano i capelli trapiantati in Turchia?

Il Dr. Levent Acar ha più di 16 anni di esperienza nel campo del trapianto di capelli. Ha eseguito più di 20.000 trapianti di capelli con successo presso la Clinica Cosmedica, con un tasso di crescita dei capelli nei suoi pazienti che raggiunge il 98%, secondo le sue proprie valutazioni. I risultati del trapianto di capelli possono essere verificati nelle immagini fornite dagli stessi clienti di Cosmedica che testimoniano il loro comparativo prima e dopo l’intervento.

Per quanto riguarda la durata dei capelli impiantati, essa è considerata a vita. Tuttavia, è naturale che i capelli innestati cadano qualche settimana dopo l’intervento. Non c’è da preoccuparsi, perché i capelli ricresceranno in seguito. Dopo sei mesi sarà possibile vedere il cambiamento quando i capelli saranno ricresciuti. I risultati completi saranno visibili dopo 12 mesi. Durante l’intero processo di recupero, fino alla piena soddisfazione, la Clinica Cosmedica monitorerà i risultati assegnando un tecnico con il quale il cliente sarà in comunicazione permanente.

L’affidabilità di un trapianto di capelli presso la Clinica Cosmédica è stata dimostrata dal numero di celebrità che si sono sottoposte all’intervento del Dr. Acar. Tra questi, Ricardo Quaresma, il famoso calciatore portoghese, l’ex calciatore brasiliano Cafù e l’ex calciatore tedesco Kevin Kuranyi, oltre ad altri grandi personaggi, clienti totalmente soddisfatti della Clinica Cosmédica. A loro si aggiungono noti personaggi dello spettacolo e grandi uomini d’affari del settore finanziario.

