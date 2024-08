Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Enna mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno e assenza di nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere valori intorno ai 33-34°C nelle ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà intorno al 25-30% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1010hPa.

Nel corso del pomeriggio, è previsto un leggero aumento della nuvolosità, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 15-16 km/h.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe portare ad un calo delle temperature e ad un aumento dell’umidità. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

In conclusione, Domenica 4 Agosto a Enna si prospetta come una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione ai cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche, specialmente in serata, quando è previsto un aumento della nuvolosità. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Enna.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +22.9° perc. +22.8° Assenti 3.3 NNO max 4 Maestrale 57 % 1009 hPa 5 cielo sereno +23.9° perc. +23.6° Assenti 4.5 NE max 4.8 Grecale 48 % 1010 hPa 8 cielo sereno +30.2° perc. +28.8° Assenti 12 SE max 14.1 Scirocco 29 % 1010 hPa 11 cielo sereno +32.9° perc. +31.4° Assenti 13.3 ESE max 10.3 Scirocco 26 % 1009 hPa 14 poche nuvole +33.6° perc. +32.2° prob. 4 % 11.1 SE max 16.7 Scirocco 26 % 1008 hPa 17 nubi sparse +29.1° perc. +28.4° prob. 4 % 7.3 S max 9.6 Ostro 37 % 1009 hPa 20 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 1.3 E max 3.9 Levante 51 % 1011 hPa 23 poche nuvole +24.1° perc. +24° Assenti 5.1 NE max 5.1 Grecale 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.