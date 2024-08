La magia della Festa di Arasì: un viaggio tra tradizioni, divertimento e modernità | INFO e PROGRAMMA

StrettoWeb

La tradizionale festa di Arasì dedicata a Maria SS. Assunta, ancora una volta si conferma con festeggiamenti civili e religiosi dal 12 al 16 Agosto. Tra quelli religiosi si annovera Il cuore pulsante di questa ricorrenza , la storica “Calata”, che avrà luogo il 14 Agosto alle ore 20:00. La Sacra Statua della Madonna, da poco restaurata, ritornerà alla Chiesa Madre accompagnata da un corteo in cui è possibile distinguere tre grandi gruppi: ad aprire la processione, i due cordoni delle “Bianche”, ossia le ragazze e le bambine del paese, appunto vestite di bianco come simbolo di purezza; a seguito le “Blu”, le donne sposate che intonano canti e rosari tipicamente dialettali per coinvolgere la restante parte del popolo dietro la “Vara” ed è proprio sotto quest’ultima, che ritroviamo la terza fazione: i portatori, parte funzionale di questa importante celebrazione.

Ultimo giorno dedicato alle sacre manifestazioni: il 15 agosto, giorno dell’Assunzione di Maria in Cielo. La giornata ha inizio alle ore 7:00 con il tradizionale sparo dei mortai, per poi continuare con la S. Messa alle ore 7:30 e alle ore 11:30 celebrata, da più di 50 anni, dal capo spirituale della comunità Don Giuseppe Bagnato. Nel pomeriggio alle ore 18.30 avrà inizio la processione, che nell’arco di due ore circa vede la Statua di Maria percorrere le vie principali del paese. ad attenderla, nella piazza principale, una folla gremita riunita in preghiera e riflessione, che si unirà al classico corteo fino all’ingresso in Chiesa.

Altrettanto sentiti sono i festeggiamenti civili, che cominceranno con Cocomambo animazione Gonfiabili per bambini nella serata del 12 Agosto ,ore 21:00. Il 13 Agosto, ore 21:30, Piazza G. Mameli ci sarà l’incontro Storico/Culturale sul restauro della Statua di Maria SS Assunta, presentata da Pino Vivace e i relatori : il professor Italo Merenda e la restauratrice Mary Arrichetta Nella serata del 14 Agosto, ore 23:30, appuntamento con il karaoke in piazza aspettando Ferragosto.

La serata più attesa sarà quella del 15 Agosto con il concerto, alle ore 22:00, dei Los Locos. Il culmine avverrà a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Schiavone. Si giunge dunque all’ultimo giorno , 16 Agosto, alle ore 21:30, con la commedia teatrale “C’E’ MI SI MORI” di Marcello Faranna, compagnia teatrale extra oram, il cui adattamento in dialetto calabrese è stato curato da Francesco Camera e Nicola Marra.

