Gioia Tauro, ambulanza senza medico per trasferire un paziente a Reggio Calabria. Il sindaco Scarcella: “richiesto incontro a Di Furia”

Proseguono le problematiche della sanità in Calabria. Qualche giorno fa, a Gioia Tauro, si è verificata una grave emergenza: un paziente, in condizioni critiche, è stata trasferito d’urgenza dall’ospedale della cittadina della Piana agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ma senza la presenza di un medico a bordo dell’ambulanza.

Il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, racconta: “siamo stati contattati per una richiesta di aiuto in quanto mancava il medico all’interno dell’ambulanza. Seppur abbiamo cercato di porre rimedio, non siamo riusciti a risolvere la questione ed il paziente è stato trasportato a Reggio con tanti rischi. Abbiamo richiesto un incontro urgente alla dottoressa Lucia Di Furia per tentare di trovare soluzioni per efficientare il servizio”, conclude Scarcella.

