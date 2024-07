Reggina, arriva una cessione: una scatenata Acireale pesca dagli amaranto

StrettoWeb

Arriveranno due under e ci sarà qualche cessione. Così aveva detto ieri il DS della Reggina Bonanno nella stessa intervista in cui negava una trattativa con Nicolò Bianchi – rilanciata invece a caratteri cubitali praticamente ovunque – e affermava che il mercato non è chiuso ma per ora si starà alla finestra in attesa di qualche opportunità, se ci sarà. Tradotto: la rosa è quasi definita. Come spiegato in altro articolo, soprattutto questo passaggio non è andato molto giù alla tifoseria.

Tornando al mercato, però, trovano conferma quelle parole del DS. Infatti ieri sono stati annunciati gli arrivi di Bombaci e Pedalino, 2006 e 2005, mentre oggi è arrivata la cessione ufficiale di Kremenovic all’Acireale. Il difensore incontrerà gli amaranto da avversario, giocando con una squadra – l’Acireale – scatenatissima in questo mercato.

