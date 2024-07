Reggina, la vicenda Nicolò Bianchi e le parole di Bonanno tra deliranti fake news e tristi verità

StrettoWeb

Avremmo voluto titolare con “La Reggina è prossima a definire i colpi Francesco Acerbi, Giovanni Di Lorenzo e Andrea Pirlo“. Però poi abbiamo pensato che forse sarebbe stato troppo e che saremmo caduti nella trappola della “smentita che non smentisce niente” della società. Perché sì, a differenza delle ultime news di StrettoWeb sulla Reggina – verissime, verificate e confermate – quella di cui sopra sarebbe stata una fake bella e buona. Siamo sicuri, però, che anche in quel caso qualcuno ci avrebbe creduto. Sì, persino su Andrea Pirlo, che ha detto addio al calcio ormai da un po’. E lo pensiamo perché ancora si continua ad alimentare nella testa dei tifosi l’idea che il club di Ballarino stia trattando i migliori dell’Universo. Che però poi, chissà perché, si accasano ovunque tranne che in riva allo Stretto.

Sono quelle le uniche vere fake news, alimentate – esplicitamente o sottobanco – proprio dalla dirigenza del club. L’ultimo in ordine di tempo è Nicolò Bianchi. Che è in uscita dal Padova, che ancora non si è accasato in altra squadra, ma che è un validissimo giocatore di Serie C e che per questo ha tante offerte dalla categoria superiore. Con ogni probabilità, uno come Bianchi non andrebbe neanche al Siracusa, che sta costruendo una corazzata per stravincere il campionato come il Trapani un anno fa. Figuriamoci se potesse mai lontanamente pensare di andare in altri Dilettanti. E non si può mica pensare che basti il fatto che si sia trovato bene in città affinché l’affare vada in porto. Altrimenti, appunto, Acerbi sarebbe già il centrale di difesa quest’anno, ma la lista è lunghissima.

Cosa ha detto Bonanno

Quando qualcuno negli ultimi giorni ci ha chiesto perché non abbiamo dato la notizia della trattativa con Bianchi, siamo sinceri, in redazione ci siamo fatti una grassa risata. Era una fake news, l’ennesima sui nomi roboanti “trattati” dal club e poi tutti andati altrove. E infatti su StrettoWeb non è uscita una virgola su presunti contatti, trattative o altro. Perché non c’era nulla, appunto. Oggi lo ha confermato il DS Bonanno a Gazzetta del Sud: “Al momento non c’è nessuna trattativa con il calciatore”. Ma perché, c’era qualcuno che ci aveva creduto? E certo, sono gli stessi che l’anno scorso si eccitavano per i vari lussi della categoria Ricci, Rosseti o – udite udite – Bolzicco. Sono gli stessi che nelle ultime settimane hanno creduto a fantomatiche e presunte trattative persino con Montalto (!!!), Malcore, Di Nardo, Bollino, Convitto, e quindi Messi, Cristiano Ronaldo e pure Totti, Zidane, Cruijff e Maradona. Hanno accostato talmente tanti di quei calciatori alla Reggina, nelle ultime settimane, che abbiamo perso il conto. E invece poi sono arrivati soltanto alcuni under e nulla più. Chissà perché.

L’aspetto che stupisce particolarmente è sempre lo stesso: una piazza che si è assuefatta e abituata, per certi versi rimbamita. Una tifoseria, quella di Reggio Calabria, che per anni ha ironizzato e ridicolizzato la (verissima) trattativa di Lillo Foti con Roby Baggio – ricordate “u vitti o catastu” – su cui invece la storia delle testimonianze dirette hanno confermato come fosse tutto vero, e adesso invece è arrivata al punto di credere a qualsiasi favola viene propinata.

Praticò aveva detto altro

Ma a fare riflettere ancora di più, al di là di quello a cui si può credere o non credere, nonostante tutto, è che qualche giorno fa il neo DG promosso Giuseppe Praticò non aveva affatto negato una trattativa con Bianchi. Avrebbe potuto farlo sul nascere, stroncando tutto, ma poi volete mettere a illudere per l’ennesima volta la tifoseria? Magari così si possono racimolare 200 abbonamenti in più? E infatti Praticò avalla l’ipotesi di un contatto: “è molto legato alla Reggina e alla città di Reggio, il suo valore è importante e sarebbe un gran colpo. Vediamo un po’ le dinamiche di mercato”.

Queste dichiarazioni non rappresentano la realtà, viste quelle odierne di Bonanno, e hanno ancora una volta ingannato quei – sempre pochi – tifosi che ci avevano creduto. La vera politica sul mercato della Reggina non è quella dei Bianchi e dei Montalto; non è quella che sta mettendo in atto il Siracusa; è invece quella che regala una prospettiva quasi di fine sessione. “Il vostro mercato è praticamente chiuso? Qualcosa ancora faremo. Rimaniamo sul pezzo e se ci sarà l’opportunità non ci tireremo indietro”. In pratica, Bonanno parla già come se le trattative fossero quasi terminate, come se la rosa fosse praticamente definita. La società rimarrà sul pezzo, aspetterà qualche occasione low cost, qualcosa ancora farà se capiterà. Non sappiamo dove, non sappiamo quando e non sappiamo verso quali ruoli e calciatori. Di certo, a poco più di un mese dall’inizio del campionato, e con questo Siracusa, non sono parole rassicuranti, al di là di ciò che dirà il campo.

Ma state certi che domani, in mezzo alla stampa amica sempre pronta a difendere questa società, e ad attaccare chi in realtà chiede di uscire da questa mediocrità, ci sarà chi scriverà che #ninoballarino andrà da Florentino Perez per chiedere Mbappé al Real Madrid, dove ha appena firmato. Magari anche per un prestito secco. E, sì, qualcuno ci crederà pure. E accuserà chi proverà a dirgli che non è vero niente.

