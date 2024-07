Reggina, doppia ufficialità: arrivano due under

StrettoWeb

Doppia firma under per la Reggina, che comunica gli arrivi del 2006 Stefano Bombaci e del 2005 Antonino Pedalino. Entrambi firmano per un anno. Per Bombaci è un ritorno in maglia amaranto avendo fatto parte delle formazioni under 16 e 17. Nella stagione appena conclusa ha indossato la casacca del Catanzaro aggregato alla squadra “Primavera 2”.

Pedalino invece è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile di Catania e Cosenza dove ha collezionato 21 presenze nel campionato “Primavera 2”. Nella stagione 2023/24, 20 presenze con la maglia del Casarano in Serie D.

