Dopo i movimenti in entrata degli ultimi giorni, per la Reggina arriva una risoluzione consensuale. E’ quella con Niccolò Marras. “La Società comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Marras. Il Club augura a Niccolò le migliori fortune per il futuro”, si legge in una nota.

Tanti movimenti, dunque, sul fronte offensivo. Ragusa, arrivato ieri, è il sostituto naturale.

