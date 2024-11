A Reggio Calabria la presentazione di 11 nuovi bus elettrici ATAM

StrettoWeb

Si svolgerà sabato 9 novembre, alle ore 9.30 all’Arena dello Stretto, la presentazione ufficiale di undici nuovi bus elettrici del parco mezzi di Atam Spa, società partecipata del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria titolare del servizio di trasporto pubblico locale. All’evento saranno presenti il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, l’Assessore con delega alle Società partecipate Domenico Battaglia, l’Assessore con delega alla Mobilità Paolo Malara, l’Amministratore delegato di Atam Giuseppe Basile, Ezio Privitera e Melina Sangiovanni del Cda e il management Atam.

La presentazione dei nuovi mezzi rientra nel più ampio progetto di rigenerazione del parco veicoli di Atam, un’iniziativa che mira ad efficientare il servizio di trasporto pubblico nella città dello Stretto, contribuendo sensibilmente a ridurre l’impatto ambientale dei veicoli e a favorire il risparmio energetico. L’Amministrazione comunale, infatti, sta portando avanti un percorso che pone al centro temi legati alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di dotare la città di un sistema di trasporto pubblico efficiente ed allo stesso tempo a basso impatto inquinante.

In particolare quelli che saranno presentati sono i primi 11 bus di un progetto più ampio che prevede la consegna complessiva di 67 nuovi mezzi entro l’anno 2025, bus di ultima generazione a trazione totalmente elettrica ed emissioni zero. Le tipologie che verranno presentate in questa prima fase sono due: minibus della lunghezza di 6,60 metri modello Otokar E-Centro e corti della lunghezza di 8,00 metri modello Karsan e-ATAK.

