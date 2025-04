Pista ciclabile a Messina, gli ingegneri Certo e Rizzo: “non saranno toccati i parcheggi, niente cordoli in via Garibaldi”

StrettoWeb

Si è conclusa poco fa la seduta della commissione consiliare del comune di Messina, presieduta da Salvatore Papa, dove si è discusso delle piste ciclabili che stanno sorgendo in città con gli ingegneri Pietro Certo e Antonio Rizzo. “Abbiamo prestato tanta attenzione – ha sottolineato Certo – per non togliere parcheggi nei punti chiave della città”. L’ingegnere Rizzo, invece, ha mostrato il progetto partendo da Campo delle Vettovaglie: “è stata creata la pista con gli attraversamenti che saranno dipinti in rosso, anche qui non verranno toccati i parcheggi. Da evidenziare che in via Garibaldi sappiamo che passa la Vara ed abbiamo evitato di inserire i cordoli che ci saranno in via del Vespro”. “Il lavoro durerà alcuni mesi e servirà collaborazione da parte dei cittadini per quanto riguarda il rispetto delle regole del codice della strada”, conclude Rizzo.

Lavori di realizzazione della pista ciclabile da Piazza Cairoli all’ex Fiera: la viabilità a Messina

Per consentire i lavori di realizzazione della pista ciclabile Cairoli-Stazione F.S.-Passeggiata a mare, sono previsti provvedimenti viabili da lunedì 7 a venerdì 11 aprile. Vigeranno, pertanto, lunedì 7 e mercoledì 9 aprile, dalle ore 7.30 alle 17, in piazza della Repubblica, nel tratto compreso tra le vie Magazzini Generali e I Settembre, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, il restringimento della carreggiata stradale, garantendo il regolare svolgimento, in sicurezza, della circolazione veicolare, nel suddetto tratto di strada, con la collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri, garantendo, altresì, la continuità del transito veicolare in corrispondenza delle aree di intersezioni provvedendo ad eseguire gli interventi per singole fasi e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia; martedì 8 e giovedì 10 aprile sul lato nord, dalle 7.30 alle 17, in via del Vespro, nel tratto compreso tra le vie La Farina e Giordano Bruno, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, il restringimento della carreggiata stradale, garantendo il regolare svolgimento, in sicurezza, della circolazione veicolare, nel suddetto tratto di strada, con la collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri, garantendo, altresì, la continuità del transito veicolare in corrispondenza delle aree di intersezioni provvedendo ad eseguire gli interventi per singole fasi e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia.

Altri provvedimenti

Giovedì 10 aprile, dalle 7.30 sino alle 17, in via Giordano Bruno, nel tratto compreso tra le vie del Vespro e Solferino, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, lato ovest (lato monte), il restringimento della carreggiata stradale, garantendo il regolare svolgimento, in sicurezza, della circolazione veicolare, nel suddetto tratto di strada, con la collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri, garantendo, altresì, la continuità del transito veicolare in corrispondenza delle aree di intersezioni provvedendo ad eseguire gli interventi per singole fasi e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia; giovedì 10 aprile, dalle 7.30 alle 17, in via Solferino (area pedonale), nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e viale San Martino, il divieto di transito pedonale, nella parte interessata dai lavori, garantendo, in sicurezza, la continuità del transito pedonale nella restante parte non oggetto di interventi; mercoledì 9 e venerdì 11 aprile, dalle 7.30 alle 17, sul viale San Martino, lato est (lato mare), nel tratto compreso tra le vie Solferino e Tommaso Cannizzaro, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta.

Via Tommaso Cannizzaro

Giovedì 10 aprile, dalle 7.30 alle 17, nell’attraversamento di via Tommaso Cannizzaro, in corrispondenza dell’intersezione con viale San Martino, lato mare, il restringimento delle carreggiate stradali, garantendo, in sicurezza, la continuità del transito veicolare e pedonale, con collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri; e giovedì 10 aprile, dalle 7.30 alle 17, a piazza Cairoli lato nord, adiacenze via Tommaso Cannizzaro, il divieto di transito pedonale/veicolare, per fasi di intervento, garantendo, in sicurezza, la continuità del transito pedonale/veicolare nelle parti che, di volta in volta, non saranno oggetto di interventi.

